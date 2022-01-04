В России выявили 15 903 случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 15 903 новых случая коронавируса. Общее число заражений в стране с начала пандемии составило 10 570 212. Об этом во вторник, 4 января, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

15 903 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее, 3 января, были зарегистрированы 16 343 новых пациента с COVID-19.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (1967), Санкт-Петербурге (1297) и Московской области (974). Меньше всего — в Туве (8 случаев), Магаданской области (5 случаев) и в Чукотском автономном округе (1 случай).

За 24 часа скончались 834 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 312 187 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 27 071, общий — 9 575 147.