В России выявили 16 343 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 16 343 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране с начала пандемии составило 10 554 309 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения заболевания в своем Telegram-канале в понедельник, 3 января.

Отмечается, что прирост заболевших за прошедший день стал минимальным с 17 июня. Больше всего новых инфицированный обнаружили в Санкт-Петербурге (1341), Москве (1335) и Московской области (1180), меньше всего — в Туве (9), Магаданской области (6) и Чукотском автономном округе (1).

За сутки умерли 835 пациентов с COVID-19, еще 24 037 человек полностью выздоровели. За весь период распространения инфекции в России из-за коронавируса скончались 311 353 человек, выздоровели 9 548 076 человек.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал условие, при котором пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. По его словам, для этого люди должны проходить вакцинацию и соблюдать противоэпидемические меры.