Вирусолог назвал условие для окончания пандемии в 2022 году

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью URA.RU рассказал, при каких обстоятельствах пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году.

Альтштейн заявил, что существует шанс завершить пандемию коронавируса в 2022 году не только в России, но и во всем мире. Он назвал вакцинацию и соблюдение противоэпидемических мер необходимым для этого условием. По мнению врача, для окончания пандемии есть все нужные обстоятельства, поскольку имеются технологии производить препараты от COVID-19 и усовершенствовать их.

«Пандемия касается не одной страны, а всего мира. В принципе, у нас есть возможность закончить пандемию, если будет содействие в этом, люди будут соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться. Если нет, она еще и продлится на следующий год», — подчеркнул вирусолог.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков добавил, что пандемия станет все меньше влиять на повседневную жизнь людей. Он объяснил такое предположение распространением омикрон-штамма коронавируса.

«Он вытеснит болезнетворные варианты, потому что трудно себе представить, чтобы появился штамм, еще более быстро распространяющийся. Это могла быть еще одна волна, если бы появился такой штамм, который обладал бы патогенностью, то есть, вызывал серьезные заболевания и распространялся еще быстрее, чем омикрон. Но это трудно представить, потому что он уже рекордно быстро распространяется», — подчеркнул он.

Ранее Альтштейн раскрыл идеальный вариант применения назальной вакцины от COVID-19. Ее следует использовать как бустер или одновременно с внутримышечной инъекцией.