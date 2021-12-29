Вирусолог раскрыл идеальный вариант применения назальной вакцины от COVID-19

Вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн раскрыл идеальный вариант применения назальной вакцины от COVID-19. По его словам, для достижения максимальной эффективности препарат необходимо использовать в качестве бустера или одновременно с внутримышечной инъекцией. Об этом он рассказал в интервью «360».

Специалист пояснил, что для полноценной защиты организма от коронавирусной инфекции необходимы оба вида вакцины. «Это должно быть для дополнения. Вот люди, которые уже получили внутримышечно, они получат интраназальную вакцину. Лучшим методом было бы введение одновременно и интраназально, и внутримышечно», — сказал профессор.

Он отметил, что введение вакцины через нос защитит человека от первичного попадания вируса, а прививка обоими способами помешает его проникновению в организм сразу на двух уровнях. Назальный препарат вызовет образование иммуноглобулина A, который задержит вирус на слизистой оболочке носоглотки, а внутримышечный — поспособствует выработке иммуноглобулина G, «который лучше развивается при внутримышечном введении».

Ранее Альтштейн заявил, что 100-процентной вакцинации населения от коронавирусной инфекции достичь нельзя. По его словам, эту цель можно поставить, но она недостижима. Тем не менее следует прививать максимальное число россиян.