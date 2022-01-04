Эстонский депутат назвала свою страну мелким злобным провокатором

Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне раскритиковала решение Минобороны поставить Украине ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы и назвала свою страну мелким злобным провокатором. Об этом политик написала на своей странице в Faсebook.

В посте Лооне обратилась к главе военного ведомства Калле Лаанету, с просьбой проследить, чтобы «бюрократы не натворили ничего такого, что может еще больше навредить» эстонской дипломатии. Она подчеркнула, что поставки оружия противоречат Минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта.

«Сам факт, что мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса, — сумасшествие во всех отношениях... К тому же всем понятно, что это оружие будет использовано против русских... Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором», — написала депутат.

По ее мнению, часть сотрудников Минобороны Эстонии хочет, «пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией».

В конце декабря 2021 года стало известно, что Эстония решила поставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом сообщил глава отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет.