Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить популярный ролик о гей-пропаганде

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик блогера Феликса Глюкмана, нарушающий российский закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. Об этом пишет TJ.

Так, 21 декабря 2021 года Роскомнадзор направил в адрес YouTube предписание удалить нарушающий российское законодательство ролик. Команда YouTube в тот же день пригрозила блогеру заблокировать его контент, если он не удалит данное видео. Тем не менее Глюкман отказался выполнять требования, посчитав их незаконными, так как он с 2017 года живет в США.

Речь идет о ролике 2019 года «Как я понял, что я гей?» В нем российско-американский блогер рассказывает о книге Juno Dawson «This book is gay» и делится собственным опытом осознания своей сексуальной ориентации. Помимо прочего, Глюкман упоминает важность сексуального просвещения — по его словам, гей-ориентация формируется до периода полового созревания и является неотъемлемой частью личности.

Ранее в декабре 2021 года YouTube заблокировал выпуск передачи «Посоветуйте, доктор!» об омикрон-штамме коронавируса, опубликованный на канале «Радио России». По словам ведущей программы, в пояснении указывалось, что контент не соответствует позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и содержит недостоверную медицинскую информацию.