Россиянам дали советы по восстановлению после праздников

Врачи посоветовали россиянам сбалансированно питаться, совершать прогулки и записаться на массаж для восстановления после новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости по результатам опроса медработников.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил необходимость соблюдать умеренность в употреблении пищи. Он также предупредил, что резкая смена пищевого поведения негативно влияет на организм.

Врач-гастроэнтеролог консультационно-диагностической поликлиники №121 департамента здравоохранения Москвы Ольга Кондратьева напомнила про сдержанность в употреблении спиртных напитков. По ее словам, в период новогодних каникул резко повышается число алкогольных отравлений и заболеваний на фоне злоупотребления.

Чтобы спастись от переедания, доцент кафедры психологии из Калифорнийского университета Домингес-Хиллз Кейли Карбин посоветовала наслаждаться маленькими порциями любимых блюд и сосредоточиться за праздничным столом на общении с окружающими, а не на употреблении пищи.