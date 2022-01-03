Россиянам назвали способ перестать переедать в праздники

Специалисты рассказали о давней традиции россиян устраивать марафон застолий в новогодние праздники и отметили, что такая практика может быть опасна для здоровья. Они предупредили, что это может привести к набору веса и, как итог, изменению комплекции и назвали способ, как перестать переедать. Об этом сообщают «Известия».

Психиатр Грег Сазима выделяет три вида голода. Телесный — голод в привычном его понимании. Возникает, если организм некоторое время не получает пищу. Сердечный — связан с эмоциональными переживаниями. Эксперт связывает его с психологической зависимостью от еды. И, наконец, головной — это реакция мозга на внешние раздражители, например, на запах еды. Оно не представляет угрозы здоровью, но может привести к набору лишнего веса. Медик посоветовал побороть привычку немного продлевать гастрономические удовольствия.

Доцент кафедры психологии из Калифорнийского университета Домингес-Хиллз Кейли Карбин рекомендует иногда съедать небольшие объемы нескольких из любимых блюд, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном. Также врач считает, что стоит дать себе установку сосредоточиться за праздничным столом на общении с окружающими, а не на употреблении пищи. Между ее приемами стоит отвлекаться на небольшие прогулки на свежем воздухе. Благодаря физическим упражнениям люди уделяют меньше внимания нездоровой еде.

Ранее шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер раскрыл способ хранения новогодних салатов. По его словам, традиционные оливье и селедка под шубой — скоропортящиеся продукты. Срок реализации заправленных майонезом салатов по СанПиНу — 12 часов, отметил он.