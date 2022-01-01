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Раскрыт способ хранения новогодних салатов

Шеф-повар Калер: правильно упакованный новогодний салат можно хранить на два дня дольше

Фото: Pixabay

Раскрыт способ хранения новогодних салатов. О том, как продлить их сроки годности рассказал в интервью радио «Sputnik» шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер.

По его словам, традиционные оливье и селедка под шубой — скоропортящиеся продукты. Срок реализации заправленных майонезом салатов по СанПиНу (СанПиН — санитарные правила и нормы — прим. ред) — 12 часов, отметил он. «Незаправленный салат хранится восемнадцать часов. Потом в нем развиваются бактерии и им можно отравиться. Поэтому, когда едим салаты чуть ли не семь дней, я называю это новогодним чудом», — заявил Калер.

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Можно хранить салат на два дня дольше, если правильно его упаковать. Стоит накрыть блюдо пленкой или крышкой. Однако важно ориентироваться на реальный вкус и запах продукта, а не на формальный срок, отметил он. Хранить салаты следует в холодильнике или на балконе, продолжил Камер.

«Если салат на балконе замерзнет, то он просто превратится в кашу после того, как разморозится. Чтобы этого избежать, надо полностью обмотать миску или кастрюлю с салатом пищевой пленкой», — посоветовал шеф-повар. Если внешний вид, запах или вкус продукта изменился, лучше не рисковать — можно отравиться, заключил специалист.

Ранее врач-диетолог, директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург раскрыл главную опасность низкалорийного оливье. Медик назвал замену классических ингредиентов салата на их менее калорийные аналоги «палкой о двух концах». Гинзбург отметил, что таким образом создается обманчивое ощущение, что можно позволить себе съесть больше продукта, что в конечном счете и приводит к перееданию.

Марина Совина
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