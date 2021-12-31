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Названа главная опасность низкокалорийного оливье

Диетолог Гинзбург: замена ингредиентов оливье на низкокалорийные ведет к перееданию

По мнению врача-диетолога, директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, главная опасность низкокалорийного оливье — переедание. Его слова приводит Ura.ru.

Так, медик назвал замену классических ингредиентов салата на их менее калорийные аналоги «палкой о двух концах». Гинзбург отметил, что таким образом создается обманчивое ощущение, что можно позволить себе съесть больше продукта, что в конечном счете и приводит к перееданию.

«Когда тазами начинают есть оливье, начинаешь думать, что в головах что-то не так коммуницирует. Мы это оливье едим не для того, чтобы насытиться, набить утробу, мы делаем его для того, чтобы полакомиться. Салат должен быть только вкусным», — считает врач.

Диетолог посоветовал поменять подход к употреблению новогоднего лакомства. «Лучше использовать такое правило: взять столовую ложечку, когда ты сытый, расплющить на тарелочке и есть потихонечку, наслаждаться», — порекомендовал Гинзбург.

Ранее в декабре врач-диетолог сообщила, что заправленный оливье может стоять в холодильнике всего несколько часов. Кроме того, чтобы увеличить срок годности продукта, эксперт посоветовала не заправлять сразу большое количество салата майонезом, а добавлять то, которое будет использовано в течение ближайшего времени.

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Дарья Рыбак
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