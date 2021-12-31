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Врач-диетолог поставил точку в вопросе о сроке годности оливье

Диетолог Круглова: заправленный оливье может стоять в холодильнике всего несколько часов

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Заправленные новогодние салаты, в том числе оливье, которые уже постояли на столе, могут храниться в холодильнике всего несколько часов. Точку в вопросе о сроке годности таких блюд в разговоре с «Лентой.ру» поставила врач-диетолог Елена Круглова.

«Я рекомендую не заправлять сразу большое количество салата майонезом, а добавлять то, которое будет использовано в течение ближайшего времени — это увеличит срок годности. Если это незаправленный салат, то в течение суток он выдержит», — сказала она.

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Ранее Круглова рассказала, что заправленным салатом, который долго стоял на праздничном столе, можно отравиться, так как в нем может развиться патогенная микрофлора. Это же касается и горячих блюд.

Как ранее заявлял главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, избежать проблем с желудком после новогоднего стола поможет умеренное потребление праздничных блюд. Он объяснил, что праздничные блюда на новогоднем столе не принесут вреда, потому что большее значение имеет количество съеденного.

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Майя Гавашели
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