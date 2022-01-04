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Названа причина задержания в Италии украинского режиссера по запросу России

Суд в Москве заочно арестовал задержанного в Италии украинского режиссера Лавренчука

Фото: Wikipedia

Задержанный в Италии по запросу России главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук в июле 2020 года был заочно арестован судом в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Таганском районном суде столицы.

39-летнего Лавренчука обвиняют по статье «Мошенничество в крупном размере» УК РФ. При этом не уточняется, в чем состоит суть обвинений.

Евгений Лавренчук основал Польский театр в Москве. В российской столице он ставил спектакли, а также продавал курсы по «актерскому мастерству, типологии личности, сценическому движению и вокальному раскрепощению».

3 января стало известно, что Лавренчука задержали в итальянском Неаполе перед транзитной пересадкой в Львов. Он находится под арестом с 17 декабря, ему предоставили адвоката, также режиссеру оказывают консульскую помощь. Он будет находиться под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса — до 60 дней.

Марина Совина
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