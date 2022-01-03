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Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России

МИД Украины: режиссера Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу РФ

Фото: Лилия Кривец / Wikipedia

Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали 17 декабря в итальянском Неаполе. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Лавренчук находится под арестом, ему предоставили адвоката, также режиссеру оказывают консульскую помощь. Он будет находиться под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса — до 60 дней.

Причина запроса со стороны России на его задержание официально не объявлялась. Куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий утверждает, что запрос связан с обвинением в неких финансовых нарушениях, допущенных Лавренчуком восемь лет назад на территории России.

Евгений Лавренчук — 39-летний театральный режиссер, заслуженный артист Украины, главный режиссер Одесского национального театра оперы и балета. Основал Польский театр в Москве, где ставил спектакли, а также, например, продавал двухмесячные курсы по «актерскому мастерству, типологии личности, сценическому движению и вокальному раскрепощению».

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Варвара Кошечкина
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