Полиция Испании задержала 70 человек на оргии в честь Нового года

Полиция Испании задержала 70 человек, включая американских туристов и испанских проституток, на нелегальной вечеринке-оргии в честь празднования Нового года. Об этом сообщает El Mundo.

Группа американских туристов арендовала дом под частную вечеринку и вызвала проституток. Уточняется, что владелец дома был в курсе особенностей празднования. В связи с пандемией COVID-19 в Испании действуют ограничительные меры на собрания больших групп людей, поэтому вечеринка в 70 человек была организована незаконно.

Согласно данным полицейских, им удалось обнаружить нелегальную вечеринку по чистой случайности. Двое американцев приехали в частный дом позднее остальных. По всей видимости, они были пьяны и перепутали дома, попытавшись ворваться к соседям. Сосед позвонил правоохранителям и сообщил, что двое неизвестных пытаются вломиться в его собственность.

Ранее стало известно, что жительница украинского Ужгорода преподнесла оригинальный новогодний подарок любовнице своего мужа. Женщина прикрепила к капоту ее автомобиля игрушку из секс-шопа вместе с поздравительной запиской.

Узнав об изменах своего мужчины, обиженная жена нашла, где был припаркован автомобиль ее соперницы и закрепила свой «сюрприз» на саморезах, чтобы он точно дождался новой владелицы. В записке была надпись: «С наступающим! Будешь иметь свой, а не лезть к чужим!» Получила ли подарок любовница и как она на него отреагировала, неизвестно.

