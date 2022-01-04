В ОПЕК избрали нового генсекретаря

Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс станет новым генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщается на сайте организации.

1 августа 2022 года он сменит на посту генсека представителя Нигерии Мухаммеда Баркиндо, занимающего должность два срока подряд с 2016 года.

Как отмечает Al Jazeera, аль-Гайс работает в нефтяной отрасли уже три десятилетия. Он также был главой кувейтской делегации с 2017 по 2021 года. По словам руководителя консалтинговой компании JBC Energy Йоханнеса Бениньи, аль-Гайс очень умен, знает все тонкости рынка, а также является хорошим аналитиком.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо предупредил, что мировой рынок скоро может столкнуться с переизбытком нефти. Причина, по его мнению, заключается в том, что восстановление мировой экономики после пандемии будет постепенно замедляться.