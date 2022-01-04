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Россиян предупредили о редком погодном «цунами»

Синоптик Шувалов: на Россию движется погодное «цунами» с резкими скачками температур

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян о погодном «цунами», которое накроет Урал и Поволжье уже в конце недели. Об этом во вторник, 4 января, пишет URA.RU.

Специалист объяснил, что на территории Западной Европы в первые дни января наблюдалась феноменально теплая погода, вызванная притоком воздуха с Азорских островов. Сейчас он движется на европейскую территорию России.

«Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25-30 градусов, а уже утром 7 января в Уфе — ноль, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске — 0, плюс один. 9 января в Екатеринбурге вновь минус 20», — сообщил Шувалов и отметил, что аналогичная ситуация будет наблюдаться 8 января в Тюмени и Омске.

По словам Шувалова, такие резкие перепады температур встречаются довольно редко. Метеоролог добавил, что в средней полосе России погодное «цунами» вызовет осадки в виде обильных снегопадов.

Температурный скачок в Москве, отметил синоптик, будет менее заметным: с минус 10-14 до 0-2 градусов тепла 5 и 6 января.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «совершенно теплую погоду» на период январских праздников.

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Евгения Куликова
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