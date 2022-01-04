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Москвичам пообещали «совершенно теплую погоду» во время январских праздников

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: рождественских морозов москвичам ждать не стоит

Фото: Pixabay

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «совершенно теплую погоду» во время январских праздников, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, к Москве к пятому января переместится циклон, и температура в течение дня вырастет от минус двух до нуля градусов. Также ожидается мокрый снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, метель, заносы на дорогах, гололедица. «В ночь на четверг непогода сохранится, а потепление продолжится и в последующие дни», — рассказал метеоролог.

Он также добавил, что рождественских морозов в Москве ждать не стоит — в ночь на седьмое января в столице будет теплее нормы на пять-семь градусов. Температура хоть и не будет положительной, но останется в диапазоне от нуля до пяти градусов мороза.

Ранее о «взрывном» потеплении Москвичей предупреждал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик также отметил, что со среды, 5 января, на Москву и Московскую область обрушится весь спектр неблагоприятных погодных явлений, связанных с потеплением: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица на дорогах.

Марина Совина
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