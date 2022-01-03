Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичам предсказали «взрывное» потепление на новогодние праздники

Синоптик Шувалов: с 5 января в Москве ожидается потепление до нуля градусов днем

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Начиная с 5 января в Москве ожидается «взрывное» потепление до дневной температуры в ноль градусов. Резкие погодные изменения в московском регионе в новогодние праздники предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

«После похолодания, которое захватывает 3 и 4 января, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных минус 11-13 градусов до нуля днем», — предупредил Шувалов.

Синоптик отметил, что со среды, 5 января, на Москву и Московскую область обрушится весь спектр неблагоприятных погодных явлений, связанных с потеплением: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица на дорогах. В четверг, 6 января, по мнению Шувалова, прогноз будет лучше, однако теплая погода продержится некоторое время.

Также эксперт добавил, что 7 и 8 января снова ожидается похолодание — до минус 10-15 градусов.

Ранее в январе ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале месяца в Москве ожидаются морозы и штормовое ненастье со снегопадом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Россия, Германия и Франция проведут переговоры по Украине без Киева
Москвичам предсказали «взрывное» потепление на новогодние праздники
Российскую журналистку избил таксист
Игрока в американский футбол выгнали из команды в ходе матча
Российская лыжница выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
В «цементе» вшей обнаружили хорошо сохранившуюся ДНК человека
Тренер по фигурному катанию назвала способ избавления от боязни льда
В Казахстане начались протесты против резкого роста цен на газ
США увеличили импорт мороженого из России в несколько раз
Раскрыты последствия от мягкого и бессимптомного COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter