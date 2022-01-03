Москвичам предсказали «взрывное» потепление на новогодние праздники

Начиная с 5 января в Москве ожидается «взрывное» потепление до дневной температуры в ноль градусов. Резкие погодные изменения в московском регионе в новогодние праздники предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

«После похолодания, которое захватывает 3 и 4 января, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных минус 11-13 градусов до нуля днем», — предупредил Шувалов.

Синоптик отметил, что со среды, 5 января, на Москву и Московскую область обрушится весь спектр неблагоприятных погодных явлений, связанных с потеплением: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица на дорогах. В четверг, 6 января, по мнению Шувалова, прогноз будет лучше, однако теплая погода продержится некоторое время.

Также эксперт добавил, что 7 и 8 января снова ожидается похолодание — до минус 10-15 градусов.

Ранее в январе ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале месяца в Москве ожидаются морозы и штормовое ненастье со снегопадом.