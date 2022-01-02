Москвичам предрекли морозы, штормовой ветер и снегопад

С 3 января в Москве ожидается морозная погода, а со среды, 5 января, в столицу придет штормовое ненастье со снегопадом, сильным ветром и низким давлением. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, во вторник и среду температура окажется на 2-3 градуса ниже положенного. Ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону ожидается до минус 15-20, а днем будет не выше минус 5-10.

5 января, отметил синоптик, в Москву придет очень активный атлантический циклон. Он принесет с собой обильные и влажные снегопады, ожидаются осадки до 10 миллиметров, что составляет 25 процентов месячной нормы.

«При этом порывы ветра будут достигать штормовых значений — до 15-20 метров в секунду, а видимость уменьшится до одного километра и менее, на проводах и ветвях деревьев — налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 сантиметров», — предрек специалист.

Он добавил, что атмосферное давление дойдет до отметки в 725 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже многолетней нормы — на 20 единиц.

«В пятницу, 7 января, в дневные часы, в тылу циклона, в сопровождении скоротечных зарядов снега, ударят умеренные крещенские морозы — до минус 7-12. В субботу распогодится, но стужа усилится: под утро до минус 14-19, после полудня не выше минус 8-13, в воскресенье на несколько градусов холод смягчится», — заключил Тишковец.

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