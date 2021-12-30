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Москвичам предсказали «температурные горки» на новогодние праздники

Синоптик Шувалов: в Москве на новогодние праздники будет от 2 до 17 градусов мороза

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В первые дни января в Москве потеплеет, однако в новогодние праздники будут наблюдаться «температурные горки». Такую погоду предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на своей странице в Facebook.

«К 3 января опять похолодание до 15-17 мороза. 5 января очередной циклон, снова снег и ослабление морозов до минус 2-7 градусов», — написал синоптик.

Синоптик отметил, что уже на Рождество, 7 января, москвичей ожидают морозы около 15 градусов.

Ранее Шувалов назвал регион России с самой теплой новогодней ночью. Синоптик рассказал, что самая теплая и дождливая ночь на Новый год ожидается на черноморском побережье Кавказа. По его словам, в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Сочи температура будет около плюс десяти градусов.

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Анна Филипенко
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