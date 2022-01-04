Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде раскрыли условие для прекращения транзита газа из России через Украину

Сенатор Пушков: воровство Украиной российского газа приведет к прекращению транзита

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине, вероятно, придется воровать российский газ при транзите через украинскую территорию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные действия Киева приведут к расторжению контракта с Москвой и концу украинского транзита. Член Совфеда также отметил, что прогноз бывшего главы «Нафтогаза» крайне интересен.

Ранее Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы. По его мнению, потребление газа украинцами достигнет показателей февраля 2020 года. В этом случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта из Евросоюза.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полиция Казахстана применила силу против участников «газовых» протестов
В США рассказали о скорых санкциях против «Северного потока-2»
В Госдуме предложили сделать вакцинацию обязательной для суррогатных матерей
На Украине рассказали об истинном отношении Байдена к Зеленскому
Диетолог дала советы для преодоления последствий переедания
Порошенко опубликовал мем с Зеленским со спущенными штанами
Автоэксперты оценили риски введения экспресс-тестов на алкоголь
В Совфеде раскрыли условие для прекращения транзита газа из России через Украину
Вспышка коронавируса произошла в Италии на круизном лайнере
Россиянка пожаловалась на расплодившихся в доме странных жуков и получила совет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter