В Совфеде раскрыли условие для прекращения транзита газа из России через Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине, вероятно, придется воровать российский газ при транзите через украинскую территорию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные действия Киева приведут к расторжению контракта с Москвой и концу украинского транзита. Член Совфеда также отметил, что прогноз бывшего главы «Нафтогаза» крайне интересен.

Ранее Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы. По его мнению, потребление газа украинцами достигнет показателей февраля 2020 года. В этом случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта из Евросоюза.

