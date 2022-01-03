Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине описали сценарий воровства российского газа

Бывший глава «Нафтогаза»: Украина будет воровать российский газ, если не покроет дефицит

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы. Такой сценарий описал бывший глава компании Андрей Коболев, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, потребление газа украинцами достигнет показателей февраля 2020 года. В этом случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта из Евросоюза.

Коболев предсказал, что при таком развитии событий Россия остановит транзит через Украину и немедленно расторгнет действующий контракт. Он добавил, что это ускорит запуск «Северного потока-2» и побудит «Газпром» отказаться от украинского транзита при «молчаливом согласии» западных стран.

Ранее 3 января заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину.

Утром 3 января сообщалось, что транзит российского газа через Украину в Словакию снова резко снизился — 2 января он упал почти на 30 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Лидеры ядерной «пятерки» выступили против гонки вооружений
Москвичка едва не погибла в Новый год из-за рыбы
В подписи Зеленского к фото с собаками увидели насмешку над Порошенко
Российский лыжник завоевал бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Ученые предположили отсутствие на Энцеладе подледного океана
На Украине описали сценарий воровства российского газа
Еще один фигурист ушел от Тутберидзе к Плющенко
Порошенко опубликовал мем с призывом «давить» Зеленского
Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии превысило 40
Кремль ответил на слухи о бронежилете на Путине во время новогоднего обращения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter