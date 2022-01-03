На Украине описали сценарий воровства российского газа

Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы. Такой сценарий описал бывший глава компании Андрей Коболев, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, потребление газа украинцами достигнет показателей февраля 2020 года. В этом случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта из Евросоюза.

Коболев предсказал, что при таком развитии событий Россия остановит транзит через Украину и немедленно расторгнет действующий контракт. Он добавил, что это ускорит запуск «Северного потока-2» и побудит «Газпром» отказаться от украинского транзита при «молчаливом согласии» западных стран.

Ранее 3 января заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину.

Утром 3 января сообщалось, что транзит российского газа через Украину в Словакию снова резко снизился — 2 января он упал почти на 30 процентов.