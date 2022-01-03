Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Транзит российского газа через Украину в Словакию снова упал

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снизился почти на 30% за два дня

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Транзит российского газа через Украину в Словакию снова резко снизился, 2 января он упал почти на 30 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Так, за второй день 2022 года прокачка российского газа через пограничный пункт между Украиной и Словакией Велке Капушаны сократилась с 49,5 миллиона кубометров (показатель 1 января 2022 года) до 35,5 миллиона кубометров. Снижение составило почти 30 процентов.

Ранее в январе сообщалось, что транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до самого низкого уровня со 2 ноября. 1 января 2022 года прокачка газа через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны снизилась до 49 миллионов кубометров, что является минимальным показателем за два месяца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Раскрыто влияние «Северного потока-2» на стоимость газа
В еще одной стране зарегистрировали первые случаи смерти от омикрон-штамма
В российском городе девять детей отравились хлором
Танцующие лезгинку в центре Москвы в Новый год разозлили пользователей сети
Спасатели предупредили об опасности алкоголя и низкокалорийных диет в мороз
Транзит российского газа через Украину в Словакию снова упал
Хоккеисты в Новокузнецке устроили массовую драку на льду
В Кабуле неизвестные попытались взорвать полицейский автомобиль талибов
В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади
Водителям назвали сроки появления экспресс-тестов на алкоголь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter