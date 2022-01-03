Транзит российского газа через Украину в Словакию снова упал

Транзит российского газа через Украину в Словакию снова резко снизился, 2 января он упал почти на 30 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Так, за второй день 2022 года прокачка российского газа через пограничный пункт между Украиной и Словакией Велке Капушаны сократилась с 49,5 миллиона кубометров (показатель 1 января 2022 года) до 35,5 миллиона кубометров. Снижение составило почти 30 процентов.

Ранее в январе сообщалось, что транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до самого низкого уровня со 2 ноября. 1 января 2022 года прокачка газа через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны снизилась до 49 миллионов кубометров, что является минимальным показателем за два месяца.