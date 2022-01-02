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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко упал

Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до самого низкого уровня с ноября

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

За первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до самого низкого уровня со 2 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубометров, что является минимальным показателем за два месяца.

Снижение поставок началось после того, как «Газпром» перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», что европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

Марина Совина
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