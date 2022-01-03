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В России указали на необязательность поставок всего газа Европе через Украину

Замглавы МИД Панкин исключил обязанность России поставлять весь газ в Европу через Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину. Его слова передает РИА Новости.

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны», — указал замглавы МИД, добавив, что контракты на поставки топлива выполняются с превышением на 8-10 процентов.

Ранее на Украине заявляли, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Утром 3 января сообщалось, что транзит российского газа через Украину в Словакию снова резко снизился — 2 января он упал почти на 30 процентов.

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Антон Похиляк
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