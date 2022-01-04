Жириновский предупредил о терактах в России из-за НАТО на Украине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что на территории России и самопровозглашенных республик Донбасса возможны теракты и провокации с химическим оружием. Депутата цитирует Telegram-канал агентства URA.ru.

По словам политика, инструкторы НАТО используют Украину для создания подразделений диверсантов, которых готовят в специальных центрах на территории республики. Жириновский допустил, что именно подготовленные диверсанты способны устроить теракты и провокации.

«Ведь даже необязательно, что она (Украина — прим. «Ленты.ру») не вступит в НАТО. Вся территория ее используется [НАТО] — от моря и до моря. Там везде все спецслужбы, все разведки, все эти инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности», — предупредил лидер либерал-демократов.

Ранее Жириновский назвал удачный момент для бомбардировки Украины. По его мнению, это можно сделать в феврале. Политик напомнил, что предлагал нанести удары по территории Украины в новогоднюю ночь.