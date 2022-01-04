Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жириновский предупредил о терактах в России из-за НАТО на Украине

Лидер ЛДПР Жириновский: специалисты НАТО готовят на Украине диверсантов

Фото: Globalookprress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что на территории России и самопровозглашенных республик Донбасса возможны теракты и провокации с химическим оружием. Депутата цитирует Telegram-канал агентства URA.ru.

По словам политика, инструкторы НАТО используют Украину для создания подразделений диверсантов, которых готовят в специальных центрах на территории республики. Жириновский допустил, что именно подготовленные диверсанты способны устроить теракты и провокации.

«Ведь даже необязательно, что она (Украина — прим. «Ленты.ру») не вступит в НАТО. Вся территория ее используется [НАТО] — от моря и до моря. Там везде все спецслужбы, все разведки, все эти инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности», — предупредил лидер либерал-демократов.

Ранее Жириновский назвал удачный момент для бомбардировки Украины. По его мнению, это можно сделать в феврале. Политик напомнил, что предлагал нанести удары по территории Украины в новогоднюю ночь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российская лыжница выиграла «Тур де Ски»
В российском регионе в квартире нашли тела четырех человек
Жириновский предупредил о терактах в России из-за НАТО на Украине
Украинский город остался без воды
Москвичей предупредили о надвигающейся метели и сильном снегопаде
В Казахстане участники «газовых» протестов прорвали оцепление полиции
Россиянина заподозрили в крупном мошенничестве и задержали в Норвегии
В казахстанский город направили военную технику на фоне «газовых» протестов
Сомелье посоветовал игристые вина до полутора тысяч рублей
Талибы создадут батальон смертников при армии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter