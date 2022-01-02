Жириновский назвал удачный момент для бомбардировки Украины

Бомбардировки Украины можно провести в феврале, это будет удачный момент для начала принуждения Киева к миру, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его цитирует Telegram-канал URA.RU.

Политик напомнил, что предлагал нанести удары по территории Украины в новогоднюю ночь. «И по Киеву, и, если нужно, по западным городам. Но этого сделано не было, выбрана линия на мирное сосуществование. Я понимаю, почему принималось такое решение», — добавил он, отметив, что российские власти «зря этого не сделали».

О необходимости напасть на Украину в новогоднюю ночь Жириновский говорил 27 декабря в эфире Первого канала. «Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно — наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», — заявил он.

До этого лидер ЛДПР предложил полностью присоединить Украину к России. Политик уверен, что российским властям было бы несложно получить согласие Вашингтона на такую операцию.

