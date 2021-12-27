Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Лидер ЛДПР Жириновский призвал нанести в новогоднюю ночь бомбовые удары по Украине
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада. Об этом сообщает «Газета.ру».

Политик добавил, что сам бы отдал такой приказ, если бы обладал президентскими полномочиями.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно — наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», — заявил он.

26 декабря Жириновский предложил полностью присоединить Украину к России. Политик уверен, что российским властям было бы несложно получить согласие Вашингтона на такую операцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Адвокат подтвердил гибель журналиста Егора Просвирнина
Стало известно о наркотиках в крови погибшего журналиста Егора Просвирнина
Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию «Спутника V»
Дуэйн Джонсон подарил матери машину на Рождество и показал ее реакцию на видео
Цена на нефть поставила рекорд
До смерти замучившего россиянку насильника приговорили к 22 годам колонии
Ведущий шоу «Умницы и умники» высказался о девятилетней студентке МГУ
«Газпром» поставил рекорд по отбору газа из хранилищ
Цены на бензин выросли в Москве
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с «паразитами» в космосе
Описана последняя возможность купить PlayStation 5 в 2021 году
В ЮАР назвали первые признаки заболевания омикрон-штаммом
Украина построила 100-километровый забор на границе с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter