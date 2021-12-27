Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада. Об этом сообщает «Газета.ру».

Политик добавил, что сам бы отдал такой приказ, если бы обладал президентскими полномочиями.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно — наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», — заявил он.

26 декабря Жириновский предложил полностью присоединить Украину к России. Политик уверен, что российским властям было бы несложно получить согласие Вашингтона на такую операцию.