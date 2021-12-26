Жириновский призвал полностью присоединить Украину к России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью присоединить к себе Украину. Об этом он заявил в эфире «Комсомольской правды», передает «Общественная служба новостей».

«Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России», — сказал он.

Он добавил, что после этого там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.

Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо понять, что «в воздухе пахнет войной».

19 декабря Жириновский призвал использовать против Украины военную силу, если страна не станет выполнять требования Москвы по «красным линиям» и обеспечению безопасности. По словам Жириновского, главный «ультиматум» Москвы — чтобы разные политические силы перестали трогать Киев и чтобы она никогда не становилась членом НАТО.