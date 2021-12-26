Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жириновский призвал полностью присоединить Украину к России

Жириновский: России надо полностью освободить Украину и поставить там свою власть

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью присоединить к себе Украину. Об этом он заявил в эфире «Комсомольской правды», передает «Общественная служба новостей».

«Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России», — сказал он.

Он добавил, что после этого там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.

Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо понять, что «в воздухе пахнет войной».

19 декабря Жириновский призвал использовать против Украины военную силу, если страна не станет выполнять требования Москвы по «красным линиям» и обеспечению безопасности. По словам Жириновского, главный «ультиматум» Москвы — чтобы разные политические силы перестали трогать Киев и чтобы она никогда не становилась членом НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине
На Украине назвали условие встречи Путина и Зеленского
Россиянин связал демонтаж телефонных автоматов в Москве с выходом «Матрицы»
Паук залез на ногу министру во время пресс-конференции
Кадыров ответил на сообщения о похищениях родственников его критиков
Россиян возмутил сбитый на улицах Москвы курьер на велосипеде
Член СПЧ объяснил слова об опасном эксперименте над девятилетней студенткой МГУ
Кадыров ответил на вопрос о назначении женщины на пост главы Чечни
Тарасова выбрала между Плющенко и Тутберидзе
Жириновский призвал полностью присоединить Украину к России
Захарова посоветовала США начать с себя борьбу с мировой коррупцией
Следствие попросило заменить Хованскому арест на запрет определенных действий
Заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии россиянин пропал
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter