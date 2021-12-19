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Жириновский призвал использовать военную силу против Украины

Председатель ЛДПР Жириновский: никогда не будет НАТО воевать, если страна не входит в блок

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал использовать военную силу против Украины, если Киев не станет выполнять требования Москвы по «красным линиям» и обеспечению безопасности. Об этом он сказал в интервью журналисту «Комсомольской правды» Владимиру Ворсобину. Запись разговора публикует URA.RU в своем Telegram-канале.

«Единственная война может быть только на Украине, — заявил он. — Ни одного американского или натовского солдата на полях Украины (...) никогда не будут НАТО нигде и ни за кого воевать, если эта страна не входит в блок НАТО».

По словам Жириновского, главный «ультиматум» России — чтобы разные политические силы перестали трогать Украину и чтобы она никогда не становилась членом альянса. «Прекратите истязать русских и запрещать русский язык!» — добавил председатель ЛДПР.

В заключение он сказал, что если Украина продолжит настаивать на своем и не начнет выполнять требования по обеспечению безопасности проведения «красных линий», то Россия «вправе использовать военную силу».

Ранее председатель Верховной Рады заявил, что требования России к НАТО относительно отказа от расширения Североатлантического альянса наносят вред украинскому суверенитету. Украина, по его словам, войдет в НАТО после реализации Киевом необходимых для этого критериев. Он также высказался против очерчивая Москвой каких-либо «красных линий» в этом вопросе и назвал эти требования «"хотелками" страны-агрессора».

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Варвара Кошечкина
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