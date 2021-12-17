В Верховной Раде выступили против «хотелок» России относительно НАТО

Требования России к НАТО относительно отказа от расширения Североатлантического альянса нарушают суверенитет Украины. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что вступление Украины в НАТО зависит исключительно от реализации Киевом необходимых для этого критериев, и выступил против очерчивая Москвой каких-либо «красных линий» в этом вопросе.

«Никаких других предостережений, никаких других “хотелок”, тем более со стороны страны-агрессора, в сторону Украины высказываться не может», — подчеркнул спикер украинского парламента.

Ранее в своем проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности МИД России предложил Североатлантическому альянсу отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины и других государств. Кроме того, российское дипломатическое ведомство призвало страны НАТО отказаться от любой военной активности на украинской территории.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит расширение и не станет при этом учитывать возражения России.