Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Верховной Раде выступили против «хотелок» России относительно НАТО

Спикер Рады Стефанчук: Москва не может высказывать «хотелки» о вступлении Украины в НАТО
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: страница Руслана Стефанчука в Facebook

Требования России к НАТО относительно отказа от расширения Североатлантического альянса нарушают суверенитет Украины. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что вступление Украины в НАТО зависит исключительно от реализации Киевом необходимых для этого критериев, и выступил против очерчивая Москвой каких-либо «красных линий» в этом вопросе.

«Никаких других предостережений, никаких других “хотелок”, тем более со стороны страны-агрессора, в сторону Украины высказываться не может», — подчеркнул спикер украинского парламента.

Материалы по теме:
Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Просили подождать.Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
26 июня
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря

Ранее в своем проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности МИД России предложил Североатлантическому альянсу отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины и других государств. Кроме того, российское дипломатическое ведомство призвало страны НАТО отказаться от любой военной активности на украинской территории.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит расширение и не станет при этом учитывать возражения России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Петербурге на верфи загорелся строящийся корабль
В Туркмении провели специальную конференцию о стихотворении президента
Раскрыт секрет заклепок на джинсах
Появились подробности пожара на петербургской верфи
«Защищающие» от 5G бусы оказались опасными
Спасенная от забоя свинья написала картину и заработала два миллиона рублей
ФСБ поймала полицейского с мефедроном
Депутат Европарламента назвал Крым частью России
Звезда «Ликвидации» пожаловался на неубранный снег в Москве
Адвокат оценил правомерность действий отрегулировавшего движение авто москвича
Авраам Руссо подаcт заявление в полицию на Иосифа Пригожина
Раскрыто место российских ракетных двигателей в мире
Стриптиз невесты на собственной свадьбе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter