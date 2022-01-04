Пушков сравнил США с распадающимся карточным домиком

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что президент США Джо Байден никогда не сможет вернуть стране имидж «правового прозрачного демократического» государства.

«Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно», — написал он.

По словам политика, на фоне недавних разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции Соединенные Штаты выглядят как распадающийся карточный домик.

Ранее Пушков рассказал, почему президент США Джо Байден не принимает жесткие меры против России. «Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации», — написал Пушков. По его словам, у США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести к разрыву отношений Вашингтона и Москвы.