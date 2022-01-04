Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД

Прайс: США ждут, что Иран станет относиться серьезнее к переговорам по восстановлению СВПД
Нед Прайс

Нед Прайс . Фото: Reuters

США ждут, что Иран станет относиться серьезнее к переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Был скромный прогресс на прошлой неделе, мы рассчитываем его укрепить на этой», — сказал он. По его словам, в интересах Соединенных Штатов остается достичь совместного возвращения к СВПД. Однако это вряд ли произойдет, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы, добавил он. Прайс подчеркнул, что ситуация остается неоднозначной.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате на две недели
В Госдепе ответили на вопрос о темах переговоров между Россией и США
В Пентагоне назвали условие увеличения контингента НАТО в Европе
Россияне заметили исчезновение дедушек
США призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД
В Алма-Ату ввели бронетехнику
Президент Мозамбика ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
Госдеп США ответил на вопрос о санкциях против России из-за Украины
Коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии
Страны ООН призвали к диалогу по ядерному оружию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter