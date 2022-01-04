США призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД

США ждут, что Иран станет относиться серьезнее к переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Был скромный прогресс на прошлой неделе, мы рассчитываем его укрепить на этой», — сказал он. По его словам, в интересах Соединенных Штатов остается достичь совместного возвращения к СВПД. Однако это вряд ли произойдет, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы, добавил он. Прайс подчеркнул, что ситуация остается неоднозначной.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.

