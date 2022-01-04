Заявивший о «федералах-оккупантах» чеченский спецназовец снова заговорил

Офицер полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Ильяс Солтаев, назвавший оккупантами российских солдат, которые начали штурмовать Грозный 31 декабря 1994 года, заявил, что ни одного плохого слова им не было сказано в адрес представителей какой-либо нации. Его слова во вторник, 4 января, приводятся на сайте телерадиокомпании «Грозный».

Солтаев считает, что интернет-провокаторы исказили его слова. «Для меня террористы и военные преступники, о которых я и говорил в своем посте, на одно лицо. А тех, кто начал кидать жалобы на эту публикацию, я назвал свиньями», — объяснил он.

Мужчина отметил также, что вместо жалоб нужно было высказать свою позицию или уточнить у него, что он хотел сказать своим постом. По его словам, ему бы не пришло в голову оскорбить представителей какой-либо нации, поскольку глава Чечни Рамзан Кадыров «воспитывает в каждом жителе региона и в каждом правоохранителе настоящего патриота, готового отдать жизнь за страну».

«Мы живем в многонациональном государстве... Повторяю для "особо умных": я отрицательно высказался не в адрес российской армии, а в адрес военных преступников…» — подытожил офицер. Кого конкретно он подразумевает под «военными преступниками», Солтаев не уточнил.

Ранее сообщалось, что Ильяс Солтаев удалил свой профиль в Instagram, имевший более 85 тысяч подписчиков.