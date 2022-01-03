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Чеченский спецназовец удалился из Instagram после слов о «федералах-оккупантах»

Офицер Солтаев из Чечни, назвавший российских солдат оккупантами, удалился из Instagram

Скриншот: Instagram

Офицер полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Ильяс Солтаев, назвавший оккупантами российских солдат, которые начали штурмовать Грозный 31 декабря 1994 года, удалил свой профиль в Instagram. Его аккаунт (polkovnik__95), имевший более 85 тысяч подписчиков, недоступен, пишет «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В своем профиле Солтаев ранее в январе прокомментировал годовщину штурма Грозного федеральными войсками. На данный момент оригинал его высказывания недоступен, но скриншоты соответствующих сторис спецназовца публикует TJ.

За несколько дней чеченцы на голову разгромили отряды федералов. Сотни единиц техники, тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного

Ильяс СолтаевКапитан полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова

В ответ на резонанс, возникший из-за его высказываний, Солтаев опубликовал еще одну сторис, в которой заявил, что предшествующие публикации были удалены из-за пользовательских жалоб, и добавил: «Свиньи, мы так с детства вас называли».

В МВД Чечни, к которому относится полк полиции имени Кадырова, и в других правоохранительных органах пока никак не отреагировали на высказывания Солтаева.

Штурм Грозного в ходе первой чеченской войны начался 31 декабря 1994-го и продлился несколько месяцев. Федеральные войска понесли основные потери в первые дни операции и в итоге потеряли погибшими, по данным российского Генштаба, 1426 человек; занимавшие город чеченские боевики, а также примкнувшие к ним украинские националисты и арабские наемники потеряли убитыми около 7000 человек. Число погибших мирных жителей превысило 27 тысяч. Операция завершилась взятием Грозного группировкой генерала Льва Рохлина.

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Варвара Кошечкина
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