Двое мужчин с битами напали на автобус в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин, вооружившись битами, напали на рейсовый автобус. Об этом во вторник, 4 января, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Малом проспекте Петроградской стороны накануне вечером, 3 января. Автомобиль «Мерседес» перегородил дорогу автобусу ЛиАЗ, после чего из машины выбежали двое с битами, попытались вытащить водителя, разбили боковое зеркало и скрылись с места.

В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленников разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2021 года в селе Экажево в Ингушетии несколько человек напали на автобус со школьниками, обстреляли его и избили водителя. Уточнялось, что никто из пассажиров не пострадал.