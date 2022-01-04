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Экономист назвал способное помочь с признанием на Западе «Спутника V» условие

Экономист Олег Вьюгин: все выглядит так, что признание «Спутника V» за границей похоронили

Фото: Evgeny Sinitsyn / XinHua / Global Look Press

Экономист и банкир Олег Вьюгин назвал условие, которое, на его взгляд, способно помочь с признанием на Западе российской вакцины «Спутник V». Об этом он рассказал в беседе с изданием «Бизнес Online».

Как предположил Вьюгин, отношение к прививкам в этом году изменится. При этом все выглядит так, что признание «Спутника» за границей, по его словам, «похоронили». «Кто и почему — вопрос остается открытым», — отметил он. По мнению эксперта, изменить ситуацию в позитивную сторону может допуск иностранных препаратов.

«Ведь надо в первую очередь думать о людях и их жизнях. Это ненормально, когда российские граждане пытаются всеми путями добыть зарубежные вакцины, для того чтобы иметь возможность свободно передвигаться», — добавил экономист. Он также назвал хорошей ситуацию, при которой отечественные и иностранные вакцины признают взаимно.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит некоторые обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом, по его словам, они призваны в первую очередь просто успокоить Россию.

Марина Совина
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