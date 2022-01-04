Коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии

Международная коалиция во главе с США во вторник, 4 января, нанесла удары по огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии из-за «неминуемой угрозы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коалиции.

В заявлении отмечается, что силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия.

По данным коалиции, существовала «неминуемая угроза» в окрестностях (военной базы) Green Village в Сирии. «Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы», — уточняется в сообщении. Также в пресс-службе добавили, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии, а также способны спровоцировать массовые жертвы.

Международная коалиция отметила, что оставляет за собой право «защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы».

Ранее 4 января сообщалось, что двое сирийских военных получили ранения в результате минометного обстрела боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Латакия.