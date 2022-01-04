В Сирии двое военных получили ранения в результате обстрела боевиков

Двое сирийских военных получили ранения в результате минометного обстрела боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Латакия. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает РИА Новости.

По словам Журавлева, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков: четыре — в провинции Латакия, один — в провинции Идлиб и еще один — в провинции Хама

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3 января пятеро военнослужащих сирийской армии погибли, еще 20 пострадали в результате атаки боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Группа террористов устроила засаду на пути следования армейской колонны в Сирийской пустыне в 50 километрах от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. Боевики расстреляли один из автобусов, в котором ехали солдаты.