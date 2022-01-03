В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов

Пятеро военнослужащих сирийской армии погибли, еще 20 пострадали в результате атаки боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство САНА.

Уточняется, что группа террористов устроила засаду на пути следования армейской колонны в Сирийской пустыне в 50 километрах от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. Боевики расстреляли один из автобусов, в котором ехали солдаты.

Известно, что огонь был открыт из орудия 23-миллиметрового калибра. Другие детали произошедшего не приводятся.

Ранее, 2 января, сообщалось, что военнослужащий погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков около населенного пункта Хантутин в Сирии. До этого, 1 января, в сирийском городе Эш-Шаддад провинции Эль-Хасаке неизвестные обстреляли из минометов военную базу США.