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В Сирии обстреляли американскую военную базу

В сирийской провинции Эль-Хасаке из минометов обстреляли военную базу США

Фото: Reuters TV

В сирийском городе Эш-Шаддад провинции Эль-Хасаке неизвестные обстреляли из минометов военную базу США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство телерадиовещания.

В результате инцидента на базе сработали сирены и был повышен уровень боевой готовности. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В декабре сообщалось о нескольких атаках на военные объекты США в Арабской Республике. Так, 13 декабря ракетному удару подверглась база в районе нефтяного месторождения «Омар». 5 декабря обстреляли базу США в Эт-Танфе.

Марина Совина
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