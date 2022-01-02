Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Сирии военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков

Замруководителя ЦПВС Журавлев: в Сирии 1 военнослужащий погиб при обстреле боевиков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Сирии военнослужащий погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков около населенного пункта Хантутин. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев, его слова приводит РИА Новости.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций незаконных вооруженных формирований», — уточнил Журавлев.

1 января в сирийском городе Эш-Шаддад провинции Эль-Хасаке неизвестные обстреляли из минометов военную базу США. В результате инцидента на базе сработали сирены и был повышен уровень боевой готовности.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Части сокращенных на работе россиян разрешили досрочно выходить на пенсию
Спрогнозирован рост цен на туры по России
В Петербурге начнут требовать ковид-сертификаты для посещения общепита и ТЦ
В США выставили на продажу новый «Майбах» с перебитым VIN
Россиян предупредили о подорожании новостроек
Названы первые жертвы кризиса среди стран
Летевший из Москвы в Челябинск самолет экстренно вернулся в аэропорт
Россияне нашли ошибку в работе советского художника и объяснили ее
В Сирии военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
Путин подарил россиянам выступление своей любимой группы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter