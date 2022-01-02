В Сирии военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков

В Сирии военнослужащий погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков около населенного пункта Хантутин. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев, его слова приводит РИА Новости.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций незаконных вооруженных формирований», — уточнил Журавлев.

1 января в сирийском городе Эш-Шаддад провинции Эль-Хасаке неизвестные обстреляли из минометов военную базу США. В результате инцидента на базе сработали сирены и был повышен уровень боевой готовности.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.