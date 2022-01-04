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Вирусолог предупредил о массовом выявлении новых штаммов коронавируса

Вирусолог Розанов: новые мутации коронавируса будут появляться «как черт из табакерки»

Фото: Globallookpress.com

Вирусолог, доцент РНИМУ имени Пирогова Михаил Розанов предупредил о массовом выявлении новых штаммов коронавируса в ближайшем будущем. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил, что эволюция COVID-19 в человеческой популяции не уникальна, но она ускоряется, так как ранее вирус не контактировал с человеком и теперь активно мутирует. Кроме того, за время пандемии наука получила развитие, а потому новые штаммы будут выявляться быстрее.

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«Теперь масштабное секвенирование вирусных РНК будет выявлять штаммы, которые раньше могли бы пройти незамеченными. Новые варианты патогенов будут выскакивать как черт из табакерки», — сказал Розанов.

Ранее 4 января стало известно, что ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название B.1.640.2. Есть предположение, что он появился в Камеруне. Впервые его выявили в ноябре 2021 года. По информации исследователей, новый вариант COVID-19 содержит в себе более 40 мутаций. Данных о его уровне угрозы или заразности пока нет.

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Евгения Куликова
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