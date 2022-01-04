Сербский президент назвал российский внедорожник невероятным

Президент Сербии Александар Вучич восхитился российским внедорожником УАЗ «Патриот», передает ТАСС со ссылкой на канал «ТВ Пинк».

3 января Вучич посетил 72-ю бригаду спецназначения сербской армии в городе Панчево. Военные здесь используют УАЗ «Патриот». Президент рассказал, что однажды смог только на нем доехать по снегу и грязи до некого места.

«УАЗ у нас забрался туда, куда больше никто не смог проехать. Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый», — высказался глава государства.

Отмечается, что в августе 2021 года военная полиция Сербии получила российские внедорожники УАЗ «Патриот».

В конце декабря Вучич заявил о превосходстве российских противотанковых комплексов «Корнет» над ракетными комплексами Javelin из США. Он добавил, что очень рад поставке «Корнетов» из России в Сербию, которая состоялась перед этим.