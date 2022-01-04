Президент Казахстана пообещал учесть все законные требования митингующих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены. Он заявил об этом во вторник, 4 января, выступая с обращением к нации, его цитирует РИА Новости.

«Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам», — сказал он.

Протесты против роста цен на газ для машин начались в Мангистауской области Казахстана 2 января. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.