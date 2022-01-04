На Украине призвали не надеяться на военную помощь Запада

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина призвала не надеяться на помощь Запада при обострении военной ситуации в стране. Ее цитирует «Интерфакс-Украина».

«Мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать», — заявила вице-премьер республики. Она добавила, что украинская армия «стоит на передовой и будет стоять на передовой».

Стефанишина отметила, что некоторые страны НАТО помогают Украине вооружением. В частности, Киев заключает соглашения о поставках оружия и военного оборудования через систему закупки Североатлантического альянса.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл условие для победы страны в «войне с Россией» в 2022 году. По его словам, для этого Киеву необходимо «стать игроком». Климкин отметил, что украинским властям следует вместе с друзьями и партнерами играть в свою игру, в частности выполнять свои обещания.