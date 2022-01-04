На Украине раскрыли условие для победы в «войне» с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл условие для победы страны в «войне с Россией» в 2022 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, для этого Киеву необходимо «стать игроком». Климкин отметил, что украинским властям следует вместе с друзьями и партнерами играть в свою игру, в частности выполнять свои обещания. «Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», — подчеркнул экс-глава МИД.

Ранее Климкин заявил, что война между Россией и Украиной невозможна из-за особенностей характера российского президента Владимира Путина. «Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято. Он всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск. Большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска», — заявил бывший министр.

