Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине раскрыли условие для победы в «войне» с Россией

Экс-глава МИД Украины Климкин: для победы в «войне» с Россией Киеву нужно «стать игроком»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл условие для победы страны в «войне с Россией» в 2022 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, для этого Киеву необходимо «стать игроком». Климкин отметил, что украинским властям следует вместе с друзьями и партнерами играть в свою игру, в частности выполнять свои обещания. «Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», — подчеркнул экс-глава МИД.

Ранее Климкин заявил, что война между Россией и Украиной невозможна из-за особенностей характера российского президента Владимира Путина. «Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято. Он всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск. Большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска», — заявил бывший министр.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Китай призвал Россию и США сократить ядерное оружие
Названы плюсы и минусы Единого экономического пространства
Россиянка засняла на камеру пение снегиря и восхитила сеть
Дания решила заняться «поддержкой демократии» на Украине
Врач назвал самые опасные и безопасные зимние виды спорта
На Украине раскрыли условие для победы в «войне» с Россией
Три человека погибли при пожаре в расселенном доме в Сахалинской области
Россиянам рассказали о праве на выплаты после увольнения
Перечислены основные способы кибермошенников украсть данные и деньги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter