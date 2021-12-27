На Украине объяснили невозможность войны характером Путина

Война между Россией и Украиной невозможна из-за особенностей характера российского президента Владимира Путина. Отношением Путина к риску объяснил нереальность большого военного противостояния между Москвой и Киевом бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире «Украины 24», передает ТАСС.

«Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято. Он всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск. Большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска», — заявил Климкин.

Кроме того, политик отметил, что градус напряженности между двумя странами значительно снизился после встречи Путина с американским президентом Джо Байденом. При этом Климкин не исключил возникновения «масштабных военных провокаций» на границе.

27 декабря в реальности угрозы российского вторжения усомнились и в Верховной Раде Украины. Глава комитета по безопасности и обороне Роман Костенко опроверг информацию о якобы скоплении частей армии России на границе. Несмотря на это, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с силовиками и объявил о создании штаба обороны украинской столицы.