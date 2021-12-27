Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине объяснили невозможность войны характером Путина

Бывший глава МИД Украины Климкин: Путин не рискнет воевать с Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Война между Россией и Украиной невозможна из-за особенностей характера российского президента Владимира Путина. Отношением Путина к риску объяснил нереальность большого военного противостояния между Москвой и Киевом бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире «Украины 24», передает ТАСС.

«Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято. Он всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск. Большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска», — заявил Климкин.

Кроме того, политик отметил, что градус напряженности между двумя странами значительно снизился после встречи Путина с американским президентом Джо Байденом. При этом Климкин не исключил возникновения «масштабных военных провокаций» на границе.

27 декабря в реальности угрозы российского вторжения усомнились и в Верховной Раде Украины. Глава комитета по безопасности и обороне Роман Костенко опроверг информацию о якобы скоплении частей армии России на границе. Несмотря на это, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с силовиками и объявил о создании штаба обороны украинской столицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Адвокат подтвердил гибель журналиста Егора Просвирнина
Стало известно о наркотиках в крови погибшего журналиста Егора Просвирнина
Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию «Спутника V»
Дуэйн Джонсон подарил матери машину на Рождество и показал ее реакцию на видео
Цена на нефть поставила рекорд
До смерти замучившего россиянку насильника приговорили к 22 годам колонии
Ведущий шоу «Умницы и умники» высказался о девятилетней студентке МГУ
«Газпром» поставил рекорд по отбору газа из хранилищ
Цены на бензин выросли в Москве
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с «паразитами» в космосе
Описана последняя возможность купить PlayStation 5 в 2021 году
В ЮАР назвали первые признаки заболевания омикрон-штаммом
Украина построила 100-километровый забор на границе с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter