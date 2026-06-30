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23:04, 30 июня 2026Мир

Раскрыта дата президентских выборов во Франции

Figaro: Выборы президента Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Очередные выборы президента Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Об этом написала газета Figaro со ссылкой на источники.

«Президентские выборы 2027 года пройдут в воскресенье 18 апреля и 2 мая», — сказано в статье.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон скоро покинет свой пост. Сам Макрон рассказал, что Европа находится в стадии, в которой может надеяться только на себя.

В сентябре прошлого года во Франции 104 депутата поддержали внесенный в парламент проект об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону.

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