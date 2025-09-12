Во Франции более ста депутатов поддержали импичмент Макрону

104 французских депутата подписали проект об импичменте Макрону

Во Франции 104 депутата поддержали внесенный в парламент проект об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом сообщила председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано в своем аккаунте социальной сети Х.

«Историческое событие! После успеха народных протестов, которые прошли 10 сентября, 104 депутата от "Непокоренной Франции", партий экологистов и коммунистов подписали предложение об импичменте президенту республики. Макрон должен уйти», — заявила политик.

10 сентября по всей Франции прошли массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Манифестанты, недовольные экономической политикой властей и бюджетными сокращениями, перекрывали улицы, жгли мусорные баки и вступали в столкновения с полицией.

8 сентября правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку, после того как депутаты выразили недоверие 364 голосами против 194. Во многих городах страны прошли празднования, люди несли плакаты и баннеры, а также открывали бутылки с шампанским.